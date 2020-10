[2020국감] 男 불임 크게 늘었다…5년새 47% 급증

10만명당 진료인원은 세종·서울·제주순…"맞춤형 지원 이뤄져야"

[아시아경제 서소정 기자] 불임으로 진료를 받은 남성이 최근 5년간 47% 급증한 반면 여성은 오히려 10% 감소한 것으로 나타났다.

8일 국회 보건복지위원회 소속 인재근 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 최근 5년(2015~2019년)간 불임으로 진료를 받은 인원은 109만7144명으로 진료비는 약 3714억원에 달했다. 불임 진료인원은 2015년 21만6063명에서 2019년 22만4743명으로 4% 가량 증가했다.

진료인원 증가세는 남성에서 뚜렷하게 나타났다. 2015년 5만3980명이었던 남성 진료인원은 2019년 7만9251명으로 5년 동안 47% 가량 급증했다. 반면 같은 기간 여성 진료인원은 16만2083명에서 14만5492명으로 10% 정도 감소했다. 10만명당 진료인원으로 환산하면 남성은 2015년 213명에서 2019년 307명으로 44% 증가했고, 같은 기간 여성은 645명에서 568명으로 12% 감소했다.

1인당 진료비는 지난해 기준 남성이 12만6000원, 여성이 87만원으로 5년 전인 2015년에 비해 각각 1.94배, 5.61배 늘어났다. 최근 몇 년간 난임ㆍ불임시술에 대한 국가 지원이 확대되면서 진료비 증가폭이 컸던 것으로 풀이된다.

연령대별 분석에서는 지난해 기준 남성과 여성 모두 30대 진료인원이 가장 많았지만 2015년에 비해 총 진료인원에서 30대가 차지하는 비중은 남성이 5.74%p, 여성이 2.51%p 줄었다. 대신 40대 진료인원 비중이 남성과 여성에서 각각 6.55%p, 5.62%p 높아졌다.

시도별로는 지난해 기준 세종시가 10만명당 진료인원이 남성과 여성을 합해 707명으로 전국에서 가장 많았다. 서울(534명)ㆍ제주(509명)가 뒤를 이었다. 시도별 1인당 진료비는 남성의 경우 서울(14만4000원)이 가장 높았고, 대전(8만4000원)이 가장 낮았다. 여성은 울산(134만1000원)이 가장 높았고, 대구(61만2000원)가 가장 낮았다.

인 의원은 "최근 5년간 불임진료 현황을 보면 성별, 연령대별, 시도별로 차이가 나타나 과거와 다른 양상이 보이고 있다"면서 "불임과 난임에 대한 국가 지원은 저출생 대책의 한 축으로 세밀한 분석을 통해 맞춤형 지원이 이뤄져야 한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr