마켓컬리, 냉동센터서 직원 코로나19 확진 판정

6일 냉동센터서 근무

[아시아경제 차민영 기자] 식품 전문 온라인몰 '마켓컬리'를 운영하는 컬리 냉동센터 근무 직원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

컬리는 지난 7일 저녁 보건당국으로부터 지난 6일 냉동 센터에 출근한 직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 사실을 통보받았다고 8일 밝혔다.

해당 직원은 지난 6일 오후 7시부터 7일 새벽 1시까지 6시간 동안 냉동 센터에 근무했다. 확진자는 상품 피킹, 포장 등 직접 상품을 다루는 업무가 아닌 자재 공급 업무를 진행했으며 7일 퇴근 후 증상이 나타난 즉시 코로나19 검사를 진행했고 저녁 늦게 확진 판정을 받았다.

컬리는 방역당국에 냉동센터 근무자 출근부 등 관련 자료를 제출하고 확진자가 근무한 구역을 폐쇄 조치했다.

CCTV 확인 결과 확진자를 비롯한 전 근무자는 방역 지침에 따라 마스크를 착용한 상태에서 근무한 것으로 나타났다. 확진자는 근무 중 식사를 별도로 하지 않았고 5분 이상 접촉한 사람이 없는 것으로 확인됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr