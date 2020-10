'연평도 피격' 추모 손글씨 올린 원희룡…홍준표·유승민·안철수에 바통

[아시아경제 이지은 기자] 원희룡 제주지사가 '연평도 공무원 피격사건'과 관련, 추모 손글씨를 올리며 다음 바통을 넘겨받을 주자로 홍준표 전 자유한국당 대표, 유승민 전 의원, 안철수 국민의당 대표 등 야권 대선주자를 지목했다.

원 지사는 7일 페이스북에서 '#국민 한 사람 한 사람의 목숨을 지키는 것이 국가'라는 손글씨 사진을 올리며 이같이 밝혔다.

원 지사가 손글씨를 올리게 된 것은 주호영 국민의힘 원내대표가 그를 릴레이 주자로 지목했기 때문이다. 주 원내대표는 6일 페이스북에서 "북한 총격에 사망한 공무원을 추모하면서 정부의 무대응에 책임을 묻고자 손글씨 릴레이를 진행한다"며 원 지사와 권영진 대구시장, 이철우 경북지사를 지목했다.

원 지사는 "정부의 잘못은 세 가지다. 우리 공무원의 목숨을 지키지 못한 것이 첫째 잘못이고, 그리고 북한의 책임을 제대로 묻지 못한 것이 두 번째 잘못, '이건 아니다'라는 목소리를 묵살하고 있는 것이 세 번째 잘못"이라고 지적했다.

그는 "문 대통령은 아버지 잃은 아들의 호소에 대해 '나도 마음이 아프다. 해경의 조사를 기다려보자'고 대답했다고 한다"며 "언제까지 무엇을 기다려야 하나. 해경이 북한을 조사하고 있나? 월북 여부에 대해서는 이미 '답정너(답은 정해져 있고 너는 대답만 하면 된다는 뜻)'한 것 아닌가"라고 비판했다.

다음 릴레이 주자로는 홍 전 대표와 유 전 의원, 안 대표 등 범야권 대선주자들을 지목했다.

