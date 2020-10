[전문] YG, '간호사 성적 대상화 논란' 블랙핑크 뮤비 장면…결국 삭제한다

[아시아경제 김연주 기자] YG엔터테인먼트가 '간호사 성적 대상화' 논란이 불거졌던 소속 그룹 블랙핑크의 '러브식 걸즈' 뮤직비디오를 수정하겠다고 밝혔다.

YG엔터테인먼트는 7일 공식 입장을 통해 "당사는 블랙핑크의 '러브식 걸즈' 뮤직비디오 중 간호사 유니폼이 나오는 장면을 모두 삭제하기로 하였고 가장 빠른 시간 내로 영상을 교체할 예정"이라고 입장을 내놨다.

그러면서 "조금도 특정 의도가 없었기에 오랜 시간 뮤직비디오를 준비하면서 이와 같은 논란을 예상하지 못했던 점, 무거운 책임감을 느끼며 깊이 깨닫는 계기로 삼겠다"며 "불편을 느끼신 간호사분들께 깊은 사과의 말씀 전한다"고 덧붙였다.

앞서 지난 2일 공개된 블랙핑크 뮤직비디오에서 멤버 제니가 간호사를 연상케 하는 복장을 입고 등장해 논란이 일었다. 영상 속 제니는 신체에 달라 붙는 상의, 짧은 치마를 입고 붉은 하이힐을 신은 채 간호사역을 소화했다. 이를 두고 누리꾼들 사이에선 간호사를 성적 대상화 한다는 지적이 일었다.

네티즌들은 각종 커뮤니티 게시판과 관련 기사 댓글을 통해 "실제 간호사 복장과 멀다", "수차례 성 상품화로 문제시됐던 간호사 복장이 웬말이냐" 등 비판을 이어갔다.

뮤직비디오가 공개된 후 소셜네트워크서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티 상에서는 간호사에 대한 성적 대상화를 멈춰달라는 의미의 '#간호사는코스튬이 아니다', '#Stop_Sexualizing_Nurses'라는 해시태그가 등장하기도 했다.

특히 자신이 간호사라고 밝힌 이들이 업무 시 입는 실제 복장을 올려 뮤직비디오에 등장하는 복장에 대한 불쾌감을 드러냈다.

정치권에서도 해당 사안을 언급했다. 박성민 더불어민주당 최고위원은 7일 걸그룹 '블랙핑크'의 간호사 복장 뮤직비디오 논란과 관련해 "소속사(YG엔터테인먼트)의 반성적 성찰과 책임 있는 조치가 필요하다"고 지적했다.

박 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "뮤직비디오에서 간호사를 성적 대상화 한다는 비판이 있다"며 "소속사에서는 의도가 없었다고 했지만, 간호사들이 불편함을 느낀다는 의견을 직접 표명했다"고 말했다.

이어 "미디어 문화가 국민의식에 직·간접 영향을 미치는 점을 고려할 때 우리 사회는 건강한 방향으로 나아가기 위해 노력해야 한다"고 덧붙였다.

이하 YG 엔터테인먼트 사과문 전문.

YG엔터테인먼트입니다.

당사는 블랙핑크의 'Lovesick Girls' 뮤직비디오 중 간호사 유니폼이 나오는 장면을 모두 삭제하기로 결정하였고 가장 빠른 시간 내로 영상을 교체할 예정입니다.

조금도 특정 의도가 없었기에 오랜 시간 뮤직비디오를 준비하면서 이와 같은 논란을 예상하지 못했던 점, 무거운 책임감을 느끼며 깊이 깨닫는 계기로 삼겠습니다.

불편을 느끼신 간호사 분들께 깊은 사과의 말씀 전합니다.

그리고 국민 건강을 위해 애쓰시는 모든 의료진 분들께 다시 한 번 진심으로 존경의 마음을 전합니다.

감사합니다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr