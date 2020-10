'INK(인천 케이팝)콘서트' 10일 온라인 생중계…태민·백현 등10개팀 참가

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 지친 인천시민과 전 세계 한류 팬들에게 위로와 희망을 전하기 위해 케이팝(K-Pop)공연을 준비한다.

시와 인천관광공사는 오는 10일 'INK(Incheon K-Pop)콘서트'를 온라인·무관중 생중계로 개최한다.

INK콘서트는 올해로 11회를 맞는 명실상부 대한민국 대표 K-POP 한류콘서트로, 매년 약 4만명의 관람객이 인천을 찾고 있다.

올해는 코로나19로 현장 관람이 어렵게됨에 따라 10일 오후 8시 INK콘서트 공식 홈페이지(www.inkconcert.com)를 통해 실시간 생중계로 진행한다.

콘서트는 재민(NCT), 채령(ITZY)이 MC를 맡고 태민(샤이니), 백현(EXO), 여자친구, 아스트로, 엘리스, 위키미키, 더보이즈, ITZY, AB6IX, 이은상 등 국내 최고의 K-POP 아티스트 10개 팀이 출연한다.

콘서트와 함께 전 세계 팬들과 소통하고 인천의 관광을 홍보하는 다양한 이벤트도 마련된다.

스타가 직접 소개하는 인천여행과 코로나19 극복을 기원하는 'We:InK 챌린지'를 진행하고, INK콘서트 10년의 역사와 인천 여행지를 담은 다큐멘터리를 제작·방영해 '관광도시 인천'의 생생한 매력과 스토리도 함께 전달할 예정이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr