국회의원 신분을 이용해 가족회사가 피감기관으로부터 천억 원대의 공사를 수주한 혐의를 받고 있는 박덕흠 의원이 7일 시작된 국정감사에 참석하지 않고 있다. 박 의원은 국회 환경노동위원회의 소속이다./윤동주 기자 doso7@

