삼성전자, 맞춤 소형 냉장고 '비스포크 큐브' 이달 말 출시

크라우드 펀딩 플랫폼 '와디즈'서 이달 15~22일 펀딩 진행

와인, 맥주, 화장품 등 사용자 취향에 따라 맞춤형으로 사용

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 취향에 따라 와인·맥주·화장품 등을 전문적으로 보관할 수 있는 맞춤형 소형 냉장고 ‘삼성 비스포크 큐브(BESPOKE Cube)’를 이달 말 출시한다

삼성전자는 7일 삼성 비스포크 큐브를 국내 최대 크라우드 펀딩 플랫폼인 ‘와디즈’를 통해 펀딩을 진행한 후 이달 말 출시한다고 밝혔다. 비스포크 콘셉트를 출시 방식에도 적용해 소비자와 함께 제품을 만들어 간다는 취지로 이 제품을 와디즈에 출시일 보다 앞선 15~22일 펀딩을 진행하기로 했다고 회사는 설명했다.

삼성 비스포크 큐브는 5~18℃까지 와인과 화장품 등 보관 품목에 최적화된 온도 설정이 가능하다. 또한 삼성 냉장고만의 ‘미세정온 기술’과 자외선을 차단하는 2중 글래스 도어를 적용해 냉장고 내부 온도 편차를 ±0.3도℃ 이내로 유지함으로써 변질 없이 최적의 상태로 보관할 수 있다.

삼성 비스포크 큐브는 사용하기 편리한 다양한 맞춤 수납 솔루션도 적용됐다. 와인 앤 비어의 경우에는 상단에는 병을 수납하기에 용이한 슬라이딩 선반, 하단에는 선호하는 와인을 더 잘 보이게 기울여 진열할 수 있는 ‘와인 프레젠터’ 섹션 등이 탑재됐다. 뷰티 앤 헬스의 경우에도 매일 사용하는 화장품 등을 손쉽게 꺼낼 수 있는 슬라이딩 서랍을 앞쪽에 배치하는 한편 ‘듀얼 케이스’를 마련해 팩이나 소형 화장품을 별도로 보관할 수 있도록 했다. 멀티는 와인·뷰티 수납 솔루션이 함께 포함돼 있어 소비자의 필요에 따라 자유롭게 사용할 수 있다.

삼성 비스포크 큐브에는 컴프레서 대신 반도체를 이용해 냉각하는 ‘펠티어(Peltier)’ 소자 기술을 적용해 소음과 진동을 최소화해 거실이나 침실에 두고 사용할 수 있다. 이 제품은 공기청정기 ‘무풍 큐브’의 모듈형 디자인 컨셉을 채용해 2개의 제품을 상황에 따라 분리하거나 결합할 수 있다. 가령 와인 애호가라면 와인 앤 비어 2개를 결합해 더 넉넉하게 사용할 수 있다.

삼성전자 비스포크 큐브는 ‘스마트싱스(SmartThings)’ 앱과 연동해 사용할 수 있다. ▲와인이나 맥주, 화장품의 종류에 따른 적정 온도 제안 ▲원격으로 제품을 모니터링하거나 온도를 제어 ▲문이 열려 있거나 비정상적인 온도 변화가 감지될 경우 알람을 주는 기능 등이 제공된다. 또 ▲현재 보관 중인 와인 리스트를 확인하는 ‘인 셀러(In Cellar)’▲와인의 세부 정보를 기록하고 이력을 관리하는 ‘히스토리(History)’기능 등 와인 보관에 특화된 서비스도 지원한다.

색상은 화이트·차콜·핑크·펀그린·스카이블루 등 5가지로 소비자 취향과 인테리어 특성에 맞게 선택 가능하다. 삼성 비스포크 큐브의 출고가는 수납 솔루션에 따라 59만9000원~64만9000원이다.

양혜순 삼성전자 생활가전사업부 상무는 “삼성전자는 ‘이제는 가전을 나답게’ 라는 통합 슬로건을 기반으로 개인의 취향과 라이프스타일을 반영할 수 있는 혁신 제품을 지속 선보여 왔다”며 “비스포크 큐브는 삼성만의 전문 기술과 디자인 역량이 더해져 새로운 시장을 창출해 나갈 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr