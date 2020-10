앨리스앤올리비아, 가을·겨울 컬렉션 출시

[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 104,000 2020.10.07 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름대외硏 "탄소감축, '2030 로드맵' 목표와 연계"공정위원장, 삼성에 "2차이하 협력사까지 상생" 당부 close 패션부문의 미국 컨템포러리 브랜드 앨리스 앤 올리비아가 가을겨울 시즌 컬렉션 출시와 함께 서울 강남구 현대백화점 압구정본점 3층에 팝업 스토어를 열었다고 7일 밝혔다.

이번 컬렉션은 패션, 스테이시, 클래식 등 3가지 라인으로 구성된다. 최신 트렌드가 가장 잘 반영된 패션 라인은 '모던 보헤미안' 컨셉을 담았다. 여행하는 자의 방랑 정신과 고전적인 다양성에서 영감을 받아 전세계의 아름다운 프린트, 패브릭, 아트워크를 활용한 드레스, 블라우스, 다운 점퍼 등을 내놨다.

스테이시 라인은 브랜드 설립자이자 크리에이티브 디렉터인 스테이시 벤뎃의 캐리커처를 적용한 시그니처 상품들로 구성됐다.

통통 튀는 디자인의 스웻셔츠, 니트 풀오버, 카디건 등 의류 뿐 아니라, 핸드폰 미니백과 마스크도 출시했다.

착장의 기본이 되는 상품들로 구성된 클래식 라인도 눈길을 끈다. 재킷·팬츠 셋업, 오버사이즈 롱 코트, 슬림 팬츠 등 일상에서 꼭 필요한 아이템들을 고급스러운 디자인과 실루엣으로 제안했다.

한편, 앨리스 앤 올리비아는 서울 강남구에 위치한 현대백화점 압구정본점 3층에 37㎡(약 11평) 규모의 팝업 스토어를 열었다. 모든 구매 고객을 대상으로 로고 쇼퍼백, 100만원 이상 구매 고객에게 로고 티셔츠를 소진시까지 증정하고, 오는 9일부터 15일까지 60만원 이상 구매 고객에게 5% 즉시 할인 혜택도 제공한다.

박영미 띠어리 팀장은 “띠어리 설립자인 앤드류 로젠이 투자한 앨리스 앤 올리비아는 개성 있는 스타일을 추구하는 여성들을 중심으로 국내 인지도를 높여가고 있다” 라며, “향후 주요 상권의 팝업 스토어와 SSF샵에서 3개 라인을 중심으로 국내 소비자의 취향에 맞는 익스클루시브 상품도 선보이는 등 사업을 확장해 나가겠다”고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr