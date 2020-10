구로구, 고3 학생에 마스크 10매씩 지급

14개 고등학교 2963명 대상 1인 당 마스크·티슈 각 10장씩 지급... 앞서 지난 7월에도 모든 유치원, 초·중·고등학교 등에 마스크 22만장 배부

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 고등학교 3학년 학생들에게 마스크와 손소독 티슈를 지원했다.

구로구는 “수능을 앞둔 고3 수험생 중 확진자가 나올 경우 진단검사, 자가격리, 입원 등으로 인해 본인과 주변 친구들이 큰 피해를 보게 된다”며 “코로나19 예방과 수험생 응원을 위해 고등학교 3학년 학생들을 대상으로 마스크와 손소독 티슈를 배부했다”고 7일 밝혔다.

지원 대상은 지역내 14개 고등학교 3학년 학생 2963명이다.

구로구는 각 학교로 물품을 전달해 학생 1인 당 덴탈마스크와 손소독 티슈를 각 10장씩 지급했다.

구는 앞서 지난 7월에도 지역내 모든 유치원, 초·중·고등학교, 대안·특수학교를 대상으로 22만여장의 덴탈마스크를 지급한 바 있다.

학원과 교습소 507곳에도 마스크 100매, 손소독 티슈 500장씩을 제공했다.

구로구 관계자는 “코로나19라는 악조건 속에서도 열심히 공부하고 있는 수험생들에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 코로나19 확산을 방지하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

