김정은, 엘리트 '탈북 도미노' 공포…내부단속 강화될 듯

北, 고위직 탈북 때마다 격앙된 반응

성범죄자·횡령범·변절자 등으로 몰아

대북제재에 특권층도 경제적 부담 누적

2년 전 이탈리아 로마에서 돌연 잠적했던 조성길 전 이탈리아 주재 북한대사대리가 한국에 망명한 것으로 뒤늦게 알려지면서 북한 체제에 미칠 영향과 북한의 반응에 관심이 쏠린다. 고위직인 대사급의 망명에 북한은 해외공관에 대한 단속을 강화하는 한편 철저한 내부단속에 들어갈 것으로 예상된다.

2018년 11월 잠적하고 서구권으로 망명한 것으로 관측됐던 조 전 대사대리는 극비리에 한국행을 택하고 1년 넘게 국내 체류 중인 것으로 확인됐다. 조 전 대사대리의 한국행은 1997년 황장엽 전 노동당 국제비서 이후 20여년 만의 북한 최고위급 인사의 한국 망명이라는 점에서 주목된다.

2011년 김정은 국무위원장이 집권한 뒤 북한 대사급 외교관이 망명한 사례는 조 전 대사대리가 처음인 것으로 알려졌다. 북한의 고위급 외교 인사가 한국 망명을 택했다는 점에서 북한 체제 내부의 동요가 적지 않을 것으로 보인다.

북한은 과거 주요 인사들이 망명했을 때마다 격앙된 반응을 보여왔다. 2016년 태영호 당시 영국대사관 공사가 한국 망명을 택했을 때, 북한은 해외공관에 대한 검열을 실시하고 더 나아가 중국 등 접경지역에 나가 있는 무역 일꾼들에게도 파견 지역을 임의로 벗어나지 말도록 통제를 강화한 것으로 전해졌다.

당시 북한은 태 공사의 망명이 확인된지 사흘인 8월 20일 공식 반응을 내놓고 원색적인 비난을 쏟아냈다. 북한 관영매체 조선중앙통신은 논평을 통해 태 공사의 실명을 거론하지는 않고 '도주자'라고 지칭하면서, 그가 국가 자금을 횡령하고, 국가 비밀을 팔았으며, 미성년 강간 범죄까지 감행했다고 주장했다. 통신은 그러면서 남한 당국이 '범죄자'를 끌어들여 "반공화국 모략 선전과 동족 대결에 써먹고 있다"고 목소리를 높였다.

주체사상의 최고 이론가인 황장엽(2010년 작고) 전 노동당 비서가 지난 1997년 2월 남한으로 망명했을 때도 마찬가지였다. 북한은 처음에는 황 전 비서가 납치를 당했다고 주장했으나, 황씨의 망명 사실이 알려진 지 닷새 뒤 북한 외무성 대변인은 조선중앙통신과의 회견을 통해 "황장엽이 망명을 추구했다면 그것은 변절을 의미하므로 변절자는 갈테면 가라는 것이 우리의 입장"이라고 밝혔다. 이로부터 13년 뒤인 2010년에는 '민족의 반역자를 처단하라'며 남파간첩을 보내 그를 살해하려다 미수에 그쳤다.

1997년에는 장승길 이집트 대사와 형 장승호 프랑스 경제참사관의 미국 망명이 있기도 했다. 북한 외무성 대변인은 미국 국무부의 망명 공식 발표 하루 만에 중앙통신과 한 회견에서 "전 이집트 대사 장승길과 그의 형인 전 프랑스 주재 총대표부 무역참사 장승호가 거액의 국가자금을 횡령하고 부패타락 및 주요 국가기밀을 누설한 혐의로 지난 7월 말 전직에서 철직되어 법기관의 조사를 받기 위한 소환지시를 받은 상태에서 도주하였다"고 주장했다.

북한 고위직의 계속되는 탈북은 북한 체제의 불안정성을 방증한다는 평가다. 특히 대북제재가 누적·심화되며, 특권층에게까지 경제적 부담이 가중되는 등 북한 체제에 대한 회의감이 확산하기 때문으로 해석된다. 잦은 숙청 등 '공포정치'에 대한 두려움도 적지 않다는 평가다. 윤병세 전 외교부 장관은 "북한 정권에서 비교적 편하게 살 수 있는 층도 더는 북한에서 사는 것은 희망이 없다고 판단하는 것"이라고 평하기도 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr