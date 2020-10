[클릭 e종목]"CJ대한통운, 택배 광폭 성장...영업익 시장 기대치 상회"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 7일 CJ대한통운에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 택배 부분이 광폭 성장을 이어가고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 21만원을 유지했다.

양지환 대신증권 연구원은 "올해 상반기 29% 증가했던 택배처리량은 3분기 약 26.5% 늘어날 것으로 추정된다"며 "8월 14일 '택배없는 날' 시행 및 전통적인 휴가시즌에도 불구하고 코로나19 재확산에 따른 사회적 거리두기 2.5단계 시행으로 택배 물량 증가세가 지속했다"고 설명했다. 택배 물량증가에 따른 레버리지효과와 Multi Point 투자확대에 따른 소형 택배 처리 효율성 증가로 수익성 개선이 예상된다는 전망이다.

상반기 부진했던 글로벌 부문도 해외법인들의 정상가동으로 수익성 정상화가 기대된다. 풀필먼트 사업과 관련한 NAVER와의 추가적인 협력도 기대되는 상황이란 분석이다.

양 연구원은 "CJ대한통운의 올해 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망된다"며 "영업이익의 경우 993억원으로 시장 기대치를 넘을 것으로 보인다"고 전망했다.

그는 "풀필먼트 사업 확장을 위한 창고 임대 및 MP 투자확대는 2위 사업자들과의 차별적인 성장 및 수익성을 확인시켜줄 요인으로 작용할 전망"이라고 덧붙였다.

