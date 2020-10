美 합참의장도 자가격리..군 지휘부 연쇄 공백

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미군 핵심 수뇌부들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 자가격리에 들어갔다.

6일(현지시간) CNN방송에 따르면 미국 해안경비대 부사령관이 코로나19 양성 반응을 보여 마크 밀리 합참의장 등 미군 수뇌부 고위 장성들이 자가 격리를 시작했다.

밀리 의장은 양성 판정을 받은 해안 경비대 부사령관과 함께 회의했던 회의에 참석한 것으로 알려졌다.

CNN방송은 찰스 브라운 공군참모총장, 마이클 길데이 해군참모총장, 존 레이먼드 우주작전사령관 등도 자택에서 근무하고 있다고 관리들을 인용해 전했다. 폴 나카소네 사이버사령관도 격리 대상인 것으로 전해졌다.

국방부는 모든 잠재적인 밀접 접촉자는 자가 격리를 하고 있으며, 이날 오전 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았다고 설명했다.

이들 고위 장성은 자택에서 근무 중으로 군사 준비태세에는 영향을 미치지 않았는게 군측의 입장이다.

