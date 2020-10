소녀시대 유리, 건물주 됐다…논현동 128억원 빌딩 매입

[아시아경제 김봉주 기자] 소녀시대 유리가 강남구 논현동에 있는 빌딩을 매입했다.

6일 머니투데이는 걸그룹 소녀시대 멤버 권유리(31)가 지난 7월 서울 강남구 논현동에 있는 5층짜리 빌딩을 128억 원에 매입했다고 보도했다.

이로써 유리도 연예인 건물주 대열에 합류하게 됐다.

머니투데이에 따르면, 해당 건물은 토지면적 481.1㎡(145.53평), 연면적 1304.27㎡(394.52평)의 지하 1층~지상 5층 규모다. 2003년 준공돼 2017년 리모델링을 마쳤다.

이 건물은 9호선과 분당선이 지나는 선정릉역에서 도보 3분 거리 위치에 있다. 특히 삼면 코너에 자리 잡고 있어 접근성 및 가시성이 좋다는 평가다.

빌딩 내·외관도 최근 리모델링으로 수려한 편이라고 전해졌다.

해당 빌딩을 128억 원에 매입한 유리는 총금액 가운데 105억 원을 대출로 해결했다.

취득세 4.6%를 고려하면 실제로 유리가 투자한 현금은 24억 원 정도로 추정된다.

한편, 유리는 지난 2012년 9월에도 서울 강남구 청담동 고급빌라를 16억7000만 원에 매입한 바 있다.

