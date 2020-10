[아시아경제 임혜선 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 방탄소년단(BTS) 등 대중문화예술인 병역특례 제공 주장이 나온 것에 대해 "정치권에서 먼저 말을 꺼내는 것이 조심스럽다"고 6일 말했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 '코로나19 극복을 위한 문화예술계 긴급현안 간담회'에서 "국민께서 어떻게 받아들일지, 본인들이 굳이 원하지 않는데 정치권에서 나서는 것이 어떨까 싶은 조심스러운 생각이다"라고 밝혔다.

이 대표는 "BTS가 군대에 간다면 거기서도 활동을 통해 국가의 위상을 높이고 세계인에 희망의 메시지를 던지는 역할을 하는 방법이 있을 수 있다"면서 "문화예술계나 본인들 차원에서 정리가 됐으면 한다"고 덧붙였다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr