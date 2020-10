국민은행 리브엠, 휴대폰 액정안심보험 출시

신규·중고·기존사용 휴대폰 대상 액정안심보험

스마트폰 액정 파손 시 연간 2회, 최대 60만원 한도 보장

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행 리브엠(Liiv M)은 캐롯손해보험과 제휴해 '폰케어 액정안심보험'을 출시했다고 6일 밝혔다.

액정안심보험 가입 대상은 ▲ 신규 구매 휴대폰 ▲ 2017년 이후 출시된 중고 휴대폰 ▲ 기존에 사용하던 휴대폰이다. 휴대폰의 시리얼 넘버와 외관을 동영상으로 촬영해 리브엠 홈페이지에 업로드하면, 인공지능(AI)가 자동으로 영상을 스캐닝하고 파손 여부를 확인한다.

액정안심보험은 캐롯손해보험 사이트에서 비대면 가입이 가능하며 보험 가입 시 보험료를 한 번에 납부하면 1년 간 휴대폰 액정에 금이 가거나 파손될 경우 연간 2회, 최대 60만원까지 보장된다.

보험은 ▲ 연간 2회, 최대 30만원 수리비 보장해주는 플랜A ▲ 연간 2회, 최대 60만원 수리비 보장해주는 플랜B로 구성돼 있다. 갤럭시노트20 또는 아이폰11 등 최신 기종의 휴대폰도 연 최저 2만원대로 가입할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “앞으로도 더 많은 고객들이 리브엠을 경험할 수 있도록 금융과 통신의 결합을 통한 다양한 혜택을 제공하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr