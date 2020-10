일본 우익단체 혐한 시위 증가했는데…외교부 공지는 '제로'

김홍걸 무소속 의원 "한일관계 경색국면인 만큼 주의 기울여야"

'독도 탈환' 슬로건 내건 우익단체 히로시마총영사관 시위 급증

[아시아경제 전진영 기자] 일본 우익단체의 혐한 시위가 증가하는 가운데, 재외국민에 대한 외교부의 안전공지는 전무한 것으로 파악됐다.

아시아경제가 6일 국회 외교통일위원회 소속 김홍걸 무소속 의원실로부터 단독 입수한 자료에 따르면 주일한국공관 앞 일본 우익단체 시위는 2017년 14건에서 2018년 27건, 2019년 42건, 2020년에는 8월 기준으로 31건으로 크게 늘었다.

공관별로는 주히로시마총영사관이 34건으로 가장 많고, 주요코하마총영사관이 29건, 주후쿠오카총영사관이 21건을 기록했다. 특히 주히로시마총영사관의 경우 2018년 이전 시위 0건에서 미즈호세키시동맹 소속 극우단체 니혼고쿠신카이 발족 이후 21건으로 급증했다. 이들은 '독도 탈환' 등의 슬로건을 내걸며 시위를 이어가고 있다.

그러나 교민 등 재외국민을 대상으로 한 외교부의 안전공지는 전무했다. 외교부는 일본우익단체의 우리 공관 앞 가두시위가 있는 경우 홈페이지와 페이스북 등 SNS을 통해 공지한다고 답했으나, 확인 결과 안전공지는 전혀 이뤄지지 않았던 것으로 파악됐다. 이밖에도 외교부는 라인(LINE) 등 메신저로 민단, 한인회, 유학생회 등 단체 대표들에게 내용을 전달하고 공지를 한다고 답변했으나 해당 공지마저도 사실상 없었던 것으로 드러났다.

일본 내 유학생들은 전혀 공지를 받은 적이 없다고 입을 모았다. 특히 공관 앞 시위는 경찰차가 대기해 비교적 안전이 보장되지만, 차이나타운이 있어 혐한ㆍ혐중 시위가 잦은 도쿄 이케부쿠로 등 번화가의 시위가 더욱 염려된다고 했다. 익명을 요청한 도쿄 소재 대학 26세 한인 유학생은 아시아경제와의 통화에서 "일본에 있는 동안 한 번도 공지를 받은 적이 없다. 이케부쿠로, 대학 앞 등 한국 교민들이 자주 다니는 곳에서 일어나는 가두시위조차도 알림이 온 적이 없다"고 밝혔다. 후쿠오카 소재 대학 유학중인 김모씨(24)도 "단 한 번도 공지 받은 적이 없었다"고 말했다.

김 의원은 “일본우익단체 시위가 단순 가두시위 형태라고는 하지만 지난 해 9월 일본대사관에서 우편함 파손 사건이 발생하는 등 한일관계 경색국면인 만큼 주의를 기울여야 한다”며 “특히 히로시마총영사관의 경우 시위 건수가 특이할 정도로 급증한 만큼 관할 구역 내 재외국민 모두에게 안내와 주의가 전달될 수 있도록 시스템을 정비해야 한다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr