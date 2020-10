현대차, 9월 36만762대 판매…전년比 5.3% 감소

내수 판매 33.8% 증가…해외서는 11.2% 감소

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차는 지난 9월 국내 6만7080대, 해외 29만3682대 등 전 세계 시장에서 총 36만762대를 판매했다고 5일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 33.8% 증가한 반면, 해외 판매는 11.2% 감소했다.

지난달 국내 판매는 그랜저와 아반떼의 인기에 힘입어 전년 동기 대비 33.8% 늘었다. 그랜저가 1만1590대, 아반떼는 9136대를 기록하면서 현대차의 세단 판매량은 2만5916대를 기록했다.

레저용차량(RV)은 팰리세이드 5069대, 싼타페 4520대, 코나 3109대, 투싼 2196대 등 총 1만6930대를 기록했다.

상용차는 그랜드 스타렉스와 포터를 합한 소형 상용차가 1만1815대 팔렸고, 중대형 버스와 트럭을 합한 대형 상용차는 2128대가 판매됐다.

프리미엄 브랜드 제네시스는 총 1만291대의 판매량을 올렸다. G80가 6040대 팔리며 전체 판매를 견인했다. 이어 GV80 2918대, G90 882대, G70 451대를 각각 기록했다.

해외 판매는 지난해 같은 기간 보다 11.2% 줄어든 29만3682대로 집계됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 수요 위축 탓에 해외 공장 생산 등이 줄어든 영향이다.

현대차 관계자는 “코로나19 사태로 인한 위기 상황을 타개하기 위해 각 지역별 대응책을 마련하고 부정적인 영향을 최소화하기 위해 힘쓰는 등 적극적인 리스크 관리 노력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

