포천 군부대 코로나19 확진자 36명으로(종합)

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]경기도 포천시에 있는 육군의 한 부대에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 30여명으로 늘어났다.

5일 군에 따르면 이날 오전 7시 기준으로 포천 내촌면에 있는 육군 부대 관련 확진자는 총 36명으로 늘었다. 이들은 병사 33명, 간부 3명 등이다.

군 당국은 앞서 해당 부대에서 전날 오전 3명의 확진자가 발생하자 병력 이동을 통제하고 간부들을 포함해 부대원 230여명을 대상으로 전수검사에 돌입했다. 이 전수검사에서 무더기 감염자가 나왔다. 이번 집단감염은 '사회적 거리두기 2단계'에 따라 병사들의 휴가와 외출이 대부분 제한된 상황에서 발생한 데다 감염 경로도 불분명해 우려가 커지고 있다.

군은 일단 간부 3명 중 1명인 A씨가 지난달 26∼27일 부대장 승인을 받아 서울에 있는 집을 다녀온 점에 주목하고 있다. 이 간부 외에는 확진자 중 부대 외부와 접촉한 이들이 없기 때문이다. '사회적 거리두기 2단계'에 따라 9월 이후 이 부대에서 휴가를 가거나 외출, 외박한 병사는 한 명도 없는 것으로 파악됐으며, 확진된 나머지 간부 2명은 영내 생활하는 이들인 것으로 알려졌다. 또 환경 정화와 취사 지원 등을 위해 부대에 출입하는 민간인 수 명에 대한 코로나19 유전자 증폭(PCR) 검사 결과도 모두 음성으로 나왔다.

현재 모든 군부대는 이달 11일까지 청원휴가 등 예외적인 경우를 제외하고 휴가출발이 잠정 중지된 상태다. 외출 역시 부대가 속한 지역에 1주간 감염 사례가 발생하지 않은 경우에만 지휘관 판단하에 제한적으로 허용되고 있다. 외박은 이미 지난 2월부터 중지 방침이 계속 유지되고 있다.

군 관계자는 "해당 간부가 군내 전파자일 가능성을 감안해 외출 기간 동선 파악등 심층 역학조사에 주력할 방침"이라고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr