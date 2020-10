황희 "'김정은 '미안하다'한 상황서 北이 공동조사 받아들일지 우려"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 서해 민간인 피살사건 공동조사와 재발방지 특위 위원장을 맡고 있는 황희 의원이 "북한이 남북공동조사를 받아들일지에 대해 우려가 있다"고 말했다. 민주당은 국민의힘이 청문회를 요구한 데 대해 남북 공동조사가 우선이라는 입장을 밝힌 상태다. 황 위원장은 개별관광허용 촉구안에 대해선 "평화 구축을 위해 별개로 추진해야 한다"는 기존 당 입장을 재확인했다.

황 위원장은 5일 오전 YTN 라디오에 출연해 '양측의 협력 공동조사가 이뤄질수 있다고 보나'라는 질문에 "반드시 해야 하지만 북한 최고 지도자 주장이 뒤집어질수도 있는 상황에서 이것을 받아들일까 하는 우려는 있다"고 답했다.

또 "북한 최고지도자의 입장에서 공식적으로 미안하다, 얘기했는데 과연 이 부분이 그럼에도 불구하고 공동조사를 통해서 뒤집어질지, 이런 부분에 대해선 조금 우려가 있다"고 말했다.

재발방지 방안에 대해선 "접경지역 내 재난상황이 발생했을 때 남북이 공동으로 하는 매뉴얼이 이명박 정부때 전량 폐기됐다. 이런 부분들에 매뉴얼을 제작해서 북측에 제안하고, 민간인은 어떤 상황에서 누구든지, 전쟁의 상황에서도 보호되어야 한다는 원칙을 반드시 협정체계를 통해서 (재발방지대책을 수립할것)" 이라고 말했다.

그러면서 "북한도 보면 최근에 북미관계를 풀어가는 것을 보면 국제사회에 편입하고 싶은 부분들이 간절하다"며 "또 (현 정부는) 국제사회에 북한을 인권국가로 견인하는 계획도 가지고 있다"고 말했다.

국회 외교통일위원회에서 북한 개별관광 허용촉구결의안이 자동 상정된 것에 대해선 "이 사건이 있기 전에 올라간것"이라며 "남북에 대한 한반도 평화, 이것은 우리 전체 국민들과 민족을 위한 일이기 때문에 이것은 별도의 사안에서, 개별적으로 추진되어야 한다고 본다"고 말했다.

황 위원장은 주호영 국민의힘 원내대표가 전일 기자간담회에서 "북한군 상부에서 7.62mm 소총으로 사살하라고 지시한 것을 우리 군 정보당국이 파악했다면서 진상조사를 위한 청문회 조치가 필요하다"고 한 것에 대해선 "누구한테 그런 이야기를 들었는지 모르겠다. 사실인지 확인할수가 없다"고 말했다.

이어 "공당의 원내대표가 이런것들을 (말하는것은) 상당히 국가 안보에도, 국민한테도 큰 손해를 끼칠 수 있는 사안입니다. 이 부분은 실제로 누구한테 들었는지, 이 부분에 대한 사실을 먼저 설명할 필요가 있다고 본다"고 말했다.

한편 황 위원장은 국민의힘이 개천절 집회와 관련해 '명박산성'은 되고 '재인산성'은 되는것이냐고 지적한 것에 대해 "당연히 둘의 차이가 있다. 명박산성의 경우에는 국민생명이 상당히 위협받는 수입 소고기, 이런 것"이라며 "이런 것은 오히려 국민생명을 지키려는 부분이기 때문에 매우 상황이 다르다고 본다"고 잘라말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr