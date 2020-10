설화수 윤조에센스, 누적매출 3조원

3500만병 판매, 10초마다 1병꼴

아모레퍼시픽 설화수의 글로벌 베스트셀러 윤조에센스가 누적 매출액 3조원을 돌파했다. 이는 아모레퍼시픽이 출시한 제품 중에서 최초로 달성한 기록이다.

윤조에센스는 세안 후 피부에 가장 먼저 사용하는 ‘퍼스트 안티에이징 에센스’로, 제품의 핵심 성분인 자음액티베이터™는 피부 속 숨겨진 20개의 피부장벽인자를 깨워 준다.

1997년 출시 이후 진화를 거듭해오면서 전 세계 고객이 10초마다 1개씩 구매하는 브랜드 베스트셀러이자 스테디셀러로 자리잡았다. 제품을 10회 이상 재구매한 고객이 40만명을 넘어섰다.

이 같은 성과를 바탕으로 2014년에는 제품 누적 매출액 1조 원을 달성했고, 2017년 2조 원에 이어 이번에 누적 매출액 3조 원 돌파를 이뤄냈다. 출시 후 판매한 제품은 3500만병이 넘는다.

설화수는 누적 매출액 3조원 달성을 기념해 오는 25일까지, 롯데온·SSG닷컴·AK몰 등에서 윤조에센스(90mL) 제품을 구매하는 고객에게 추가로 윤조에센스 30mL 제품을 선착순으로 증정하는 프로모션을 진행한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr