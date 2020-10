인천시, 2035년까지 공공하수처리장 용량 20% 더 늘린다

'2035년 하수도 정비기본계획' 환경부 승인

승기하수처리장, 현 부지 지하에 현대화사업

20년 경과 노후하수관 전량 정밀조사

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 하수처리 기반시설 확충을 위한 밑그림을 내놨다.

시는 하수 처리량을 늘리고 낡은 관로를 전수 조사하는 등의 내용을 담은 '2035년 하수도 정비기본계획'이 환경부 승인을 받았다고 4일 밝혔다.

총 6조 4700억원의 사업비가 투입되는 하수도 정비기본계획은 인천도시기본계획, 경제자유구역 등 각종 개발계획과 변화된 하수도 관련 최근 지표가 반영됐다.

시는 지속적인 인구 증가와 함께 송도·청라·검단 등 대규모 개발사업으로 예상되는 하수량에 선제적으로 대응하기 위해 2035년까지 공공하수처리시설 14곳의 하루 처리 용량을 현행 151만 3000t에서 180만 9000t으로 20%가량 늘릴 계획이다.

또 1995년 설치돼 시설이 낡은데다 남동산단의 오·폐수 유입 등으로 처리능력이 감소하고 악취가 발생하는 승기하수처리장은 현 부지 지하에 새로 건설하는 지하화 방식으로 현대화 사업을 추진한다.

새로 지어진 시설 상부와 나머지 부지에는 인근 주민이 이용할 수 있도록 공원이나 체육시설을 조성할 계획이다.

시는 지역내 전체 하수 관로 5843㎞ 가운데 설치 후 20년이 지난 낡은 관로 3237㎞(55.4%)도 2022년까지 225억원을 들여 정밀조사한다.

시설 노후화와 고농도 하수유입으로 처리효율이 낮아진 가좌하수처리장에는 94억원을 투입해 전처리시설을 내년까지 설치하고, 가자 분뇨처리시설에도 379억원을 들여 하루 처리 용량을 800㎥ 늘릴 방침이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr