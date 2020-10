[아시아경제 정동훈 기자] 보수성향 시민단체가 국가인권위원회에 추미애 법무부 장관이 아들의 군복무 의혹 문제와 관련해 거짓 해명을 했다며 추 장관의 사임 권고를 요구하는 진정을 제기했다.

시민단체 '법치주의 바로세우기 행동연대'(법세련)는 온라인을 통해 인권위에 추 장관의 사퇴를 권고해달라는 진정을 제기했다고 4일 밝혔다.

법세련은 진정서에 "추 장관은 국민에게 허위의 사실을 유포해 국민의 알 권리, 행복추구권, 인격권 등을 침해하고 언론의 자유를 탄압했으며 국격을 손상했다"며 장관직 사퇴를 권고해야 한다"고 주장했다.

이어 "검찰 수사 결과 추 장관은 보좌관에게 (아들) 서씨의 인사 업무 담당자인 지원 장교 김모 대위의 휴대전화 번호를 전달했음이 밝혀졌다"라며 '보좌관에게 관련 지시를 하지 않았다'는 추 장관의 해명이 거짓이라고 주장했다.

