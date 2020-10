[속보] 백악관 "트럼프에 렘데시비르 투약"…선대본부장 빌 스테피언도 확진

속보[아시아경제 한승곤 기자] 백악관은 2일(현지 시각) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 치료제 렘데시비르를 투약했다고 밝혔다. 렘데시비르는 제약사 길리어드사이언스에서 에볼라 치료제로 개발한 항바이러스제다.

또한 트럼프 선대본부장 빌 스테피언도 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 알려졌다.

