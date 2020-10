[종합]추미애 "무관용 대응" vs 주호영 "후안무치 아닌 추안무치"

추미애, 아들 '군 특혜 의혹'에 "야당과 보수 언론의 거짓말"

[아시아경제 한승곤 기자] 추미애 법무부 장관이 2일 "'야당과 보수언론의 거짓말'임이 명명백백히 밝혀졌다"면서 자신이 보좌관에게 아들 부대 지원장교 연락처를 전달한 것은 "'지시'라고 볼 근거가 없다"고 주장했다.

야당은 즉각 반발했다. 주호영 국민의힘 원내대표는 이날 "후안무치가 해도 너무하다"며 "한마디로 추(秋)안무치"라고 비판했다.

추 장관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 아들 의혹을 제기해 온 야당과 언론을 향해 "면책특권과 불체포특권을 방패 삼아 허위 비방과 왜곡 날조를 일삼는 국회의원들에 대해서는 합당한 조치가 없다면 가능한 모든 법적 수단을 강구할 것", "악의적, 상습적인 가짜뉴스를 유포하는 언론에 대해 무관용 원칙으로 대응해 갈 것"이라고 했다.

추 장관은 "아들의 병가와 연가는 모두 대한민국 군인이라면 누구나 당연히 보장받는 군인의 기본권이고 그 범위 안에서 적법하게 이뤄진 일"이라고 주장했다. 이어 "자신에게 보장된 권리를 행사하는 데 무슨 청탁이 필요하고 외압이 필요하겠나"라고 반문했다.

추 장관은 "검찰의 수사가 혐의 없음으로 마무리됐지만, 야당과 보수언론은 본질에서 벗어난 거짓말 프레임으로 몰아가고 있다"면서 "무책임한 의혹을 제기한 분들의 분명한 사과를 다시 한 번 촉구한다. 응하지 않는다면 이른 시일 내에 법적 조치 등 모든 수단을 강구할 것"이라고 했다.

추 장관은 또한 "제기된 의혹이 모두 해소되자 검찰이 발표한 지원장교님이라는 군 관계자의 전화번호 전송을 두고 문제를 삼고 있다"면서 "이미 보좌관과 지원장교는 일주일 전인 6월14일 서로 연락을 주고받으며 1차 병가 연장을 상의한 바 있다. 그런 보좌관에게 21일 아들에게 전달받은 지원장교님의 전화번호를 전달한 것을 두고 보좌관에 대한 지시라고 볼 근거는 없다"고 거듭 주장했다.

추 장관 반발에 주호영 원내대표는 이날 화상 의원총회에서 "추 장관은 자신에 대한 모든 의혹 제기가 거짓이었다면서 형사 고발을 운운하고 있다"며 "이런 적반하장이 어디 있느냐"고 비판했다.

주 원내대표는 "추 장관은 나는 모르는 일이라고 우겼지만, 검찰 수사 결과 추미애 당시 여당 대표가 보좌관에게 휴가·병가를 담당한 대위의 전화번호를 전해줬다"면서 "그런데도 검찰은 '불기소 처분'으로 추미애 씨에게 면죄부를 줬다"고 주장했다.

이어 "문재인 정권은 법무부, 검찰, 사법부, 헌법재판소를 장악했다. 헌법 해석마저 통치 도구로 활용한다"며 "국민에게 남은 것은 저항권밖에 없는 것 같다"고 했다.

최형두 국민의힘 원내대변인은 이날 구두논평에서 "(검찰의) 추 장관 아들 혐의에 대한 불기소 처분은 '전화번호는 줬지만 전화하라고 시킨 것은 아니다'는 얘기나 다름 없다"며 "법이 추 장관 중심으로 움직인다고 생각하면 이는 착각이고, 만약 그렇게 움직인다면 이 땅의 법치를 죽인 증거가 될 것"이라고 비판했다.

앞서 지난달 29일 서울동부지검 형사1부는 추 장관과 추 장관의 아들 서모씨, 전 보좌관의 군무이탈, 군무이탈방조, 위계공무집행방해 등 혐의에 대해 모두 ‘혐의없음’ 불기소 처분을 내렸다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr