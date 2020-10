"韓 부정선거 배후에 중국" 민경욱, 추석 연휴 美 대법원 앞 1인 시위

[아시아경제 나한아 기자] 민경욱 국민의힘 의원이 미국에서 4·15 총선이 부정선거였고, 그 배후에는 중국이 있다며 1인 시위를 진행하고 있다.

민 전 의원은 2일 자신의 페이스북에 미국 대법원 앞에서 1인 시위를 하는 영상을 올리며 "4·15 총선은 부정선거였다. 그 배후에는 중국이 있다"라며 "부정선거의 중요한 핵심 증거들이 인멸되고 있다"라고 말했다.

이어서 "한국의 선거제도, 사법부, 인권이 죽었다"라면서 "야당은 아무 일도 하지 않고 여당을 두려워한다"라고 이같이 말했다.

그는 "한국 언론이 부정선거에 대해 아무런 보도를 하지 않는다"라면서 "하지만 민주주의를 위한 한국인들의 의지, 열망은 아직 살아있다"라고 호소했다.

이후 그는 미국 대법원 앞에서 외친 내용을 올렸지만, 게시글이 삭제됐다면서 다시 글을 재개 하며 "한국 대법관들이 제가 5개월 전에 요청한 부정선거에 대한 재검표를 미루고 있다"라고 말했다. 이어 "이번 4·15 부정선거의 재검표가 과연 공정하게 이루어질지 우려된다"라고 지적했다.

그러면서 "미국이여 조심하지 않으면 그대들이 다음번 희생양이 될 것"이라고 마무리했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr