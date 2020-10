'비대면 추석' 노린 보이스피싱 주의보

[아시아경제 정동훈 기자] 최근 5년간 보이스피싱으로 인한 피해자가 17만여명, 피해금액이 1조7000억원에 달하는 것으로 나타났다. 올해 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 '비대면 추석'을 보내는 가정이 늘어남에 따라 보이스피싱에도 주의가 필요하다는 지적이다.

김용민 더불어민주당 의원이 법무부와 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면, 보이스피싱으로 인한 피해금액은 2016년 1924억에서 2019년 6720억으로 350%쯤 증가했다. 특히 2019년도에는 일 평균 198건, 18억4000억원의 피해금액이 발생했다. 이는 하루 평균 162명이 1명당 평균 1133만원의 사기를 당한 셈이다.

연도별 피해금액과 건수를 보면 2016년 1924억원(4만5921건), 2017년 2431억원(5만13건), 2018년 4440억원(7만251건), 2019년 6720억원(7만2488건)으로 매년 2000억원 쯤이 증가했다.

지역별 피해금액과 건수를 보면 경기 4460억원(6만6000건), 서울 3579억원(4만7166건), 부산 1164억원(1만8299건) 으로 나타났다.

또 연령별 피해금액과 건수를 보면 5525억원(7만8857건)으로 50대의 피해가 가장 컸다. 40대는 4105억원(6만9469건), 60대 3121억원(3만7055건) 순이었다.

김용민 의원은 "2012년부터 구성된 법무부, 금융위, 경찰청 등 7개 기관이 참여하는 ‘보이스피싱 범정부 TF’ 활동이 과연 유의미했는가에 의구심이 든다"며 "피해 규모가 계속 증가하는 것으로 볼 때, TF내 부처 간 협력이 제대로 이루어졌는지 전반적인 검토가 필요하다"고 지적했다.

이어 "감사원도 TF 활동의 개선사항을 지적한 만큼 제대로 된 대책이 마련되도록 TF 운영개선이 필요하다"며 "보이스피싱 범죄의 신·변종 수법에 대한 신속한 대책 마련과 범죄 예방에 대한 근본적인 방안이 수립돼야 한다"고 강조했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr