블랙핑크 컴백 D-1, 데뷔 4년 만에 첫 정규앨범… '러브식 걸스(Lovesick Girls)'

[아시아경제 나한아 기자] 블랙핑크가 타이틀곡 '러브식 걸스(Lovesick Girls)' 뮤직비디오 티저와 트랙리스트 등을 공개하며 국내외 팬들에게 관심을 받고 있다.

YG엔터테인먼트는 1일 오전 9시 공식 블로그에 블랙핑크 정규 1집 'THE ALBUM' D-1 포스터를 게재하며 역대급 컴백을 예고했다.

이날 유튜브 채널에 공개된 티저는 하루도 채 지나지 않아 1000만 뷰 이상을 기록했다.

특히 이번 앨범은 멤버 지수와 제니가 타이틀곡 작사, 작곡에 참여했다. 또한 최정상급 래퍼 카디 비(Cardi B)의 피처링과 세계적 프로듀서 군단이 참여한 것으로 전해졌다.

이번 앨범은 블랙핑크 데뷔 4년 만에 첫 정규앨범이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

한편 블랙핑크의 'THE ALBUM'과 타이틀곡 '러브식 걸스(Lovesick Girls)'뮤직비디오는 2일 오후 1시에 공개될 예정이다.

