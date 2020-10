[아시아경제 황윤주 기자] 경남지역의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생률이 전국에서 두 번째로 낮은 것으로 나타났다.

경남도는 지난달 29일 기준으로 도내에서는 확진자가 291명(코로나19 발생 초기 음성이었는데 확진자로 관리된 3명 포함)으로 집계됐다고 1일 밝혔다.

올해 1월 인구수 336만1344명을 기준으로 하면 인구 10만명당 8.66명 수준이다. 이러한 발생률은 전북의 6.88명에 이어 전국에서 두 번째로 낮은 수치다. 전국 평균인 45.64명보다도 36.98명이 적다.

신천지 신도들을 중심으로 코로나19 확진자가 급증했던 대구(292.63명), 경북(57.95명)은 물론 서울(53.74명), 경기(32.81명) 등 수도권과 부산(12.10명), 울산(12.73명) 등 인근 지자체보다도 발생률이 현저하게 낮았다.

