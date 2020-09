북한, 아베 전 총리 야스쿠니신사 참배 비판

"군국주의 정체 드러낸 것" 비난

[아시아경제 이진규 기자] 북한이 아베 신조 전 일본 총리의 야스쿠니신사 참배에 대해 군국주의 정체를 드러낸 것이라고 비판했다.

조선중앙통신은 30일 '정치 송장의 단말마적 발악'이라는 논평을 통해 "병고를 구실로 수상직을 사임한 아베 전 총리가 한 주일도 안 돼 군국주의 상징인 야스쿠니신사를 전격적으로 참배했다"고 비난했다.

조선중앙통신은 아베 전 총리가 '야스쿠니신사를 참배하고 총리를 퇴임했다는 것을 영령에게 보고했다'고 트위터에 밝힌 것을 놓고 "군국주의 광신자의 추악한 정체를 다시금 만천하에 드러낸 것"이라며 "일본을 재침 책동으로 부추기는 발악적 망동"이라고 주장했다.

아베 전 총리는 재집권 1주년인 2013년 12월 야스쿠니신사를 참배를 한 뒤 비난 여론이 거세지자 6년여 동안 참배를 자제해왔다. 하지만 최근 총리직에서 물러난 직후 다시 참배에 나섰다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr