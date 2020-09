"개천절 집회시 광화문 인근 지하철역 무정차·버스 노선 우회"

교통 통제 구간 따라

현장 상황에 따라 우회 경로 달라져

서울시 "다산콜센터 등 확인 후 이용" 당부

[아시아경제 이현주 기자] 서울교통공사는 개천절 집회가 열릴 경우 광화문 인근 지하철 역사 6곳을 무정차 통과를 시행하겠다고 30일 밝혔다.

공사는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 차단을 위한 정부와 서울시의 요청에 따른 것"이라고 설명했다.

해당 역사는 종각역(1호선), 시청역(1·2호선), 경복궁역(3호선), 안국역(3호선), 광화문역(5호선)이다.

서울시는 이와 함께 일부 단체가 시와 경찰의 금지 처분을 어기고 개천절 집회를 서울 도심에서 강행할 경우에 대비해, 경찰 교통 통제 상황에 따라 통제 구간과 겹치는 버스 노선의 임시 우회를 계획 중이다. 다만 우회 여부나 우회 경로는 현장 상황에 따라 달라질 수 있다.

대상 노선 번호는 03, 04, 100, 103, 150, 172, 271A, 271B, 370, 401, 402, 406, 472, 501, 506, 602, 606, 700, 702A, 702B, 704, 705, 707, 708, 720, 721, 1020, 7017, 7018, 7021, 7022, 7212, 9401, 9701, 9703, 9714번이다.

시는 임시 우회를 시행하게 될 경우 정류소 전광판과 버스 내부 안내문 등을 통해 이를 알리고, 버스 운전원의 육성 안내도 할 방침이다. 또 교통 통제가 종료되면 즉시 버스 운행 노선을 정상화해 시민 불편을 최소화하기로 했다.

서울시는 "추석 연휴 기간 최대한 집에 머물러 주시기 바라며, 집회 내용에 따라 임시 우회 노선이 유동적이므로 불가피하게 이동해야 할 때는 TOPIS 홈페이지, 120다산콜센터, 서울지방경찰청 교통정보안내전화 등을 확인 후 이동하여 주시기 바란다"고 당부했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr