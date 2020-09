文대통령, 올해는 청와대 관저서 추석 보낸다

[아시아경제 이민지 기자] 문재인 대통령이 올해 추석 연휴는 청와대 관저에서 보낼 계획이다.

정부가 추석 연휴를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 분수령으로 보고 국민들의 '이동 자제'를 권고한 데 따른 결정이라는 것이 29일 청와대의 설명이다.

북한군 총격에 의한 서해상 공무원 사망 사건도 영향을 미친 것으로 보인다. 남북 공동조사 등을 요구한 만큼 문 대통령으로서도 상황 변화를 예의주시할 것으로 보인다.

문 대통령은 취임 첫해인 2017년 추석 때 청와대에 머물며 가족과 차례를 지냈다. 이듬해 추석 때는 제73차 유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문했고, 지난해에는 사저가 위치한 경남 양산과 모친이 사는 부산 영도를 찾아 추석 연휴를 보냈다.

이번 추석은 문 대통령이 모친 강한옥 여사의 별세 이후 처음 맞는 추석이기도 하다.

문 대통령이 관저에 머물기로 함에 따라 노영민 대통령 비서실장을 비롯한 청와대 참모들도 가급적 고향 방문 대신 자택에 머물 계획인 것으로 알려졌다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr