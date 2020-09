유기상 고창군수, 추석 명절 전통시장 장보기·시장상인 위문

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 지난 28일 유기상 고창군수가 추석을 앞두고 코로나19 등으로 어려움을 겪고 있는 고창전통시장에 방문해 장보기와 상인들을 위문했다고 29일 밝혔다.

이날 장보기는 코로나19 지역사회 확산을 방지하기 위해 사회적 거리두기 지침을 철저히 준수한 가운데 이뤄졌다.

앞서 고창군은 부서별로 전통시장과 주변 식당을 지정해 이용하고 있으며, 추석 명절 전 개인별 방역 수칙을 준수해 전통시장 장보기를 시행하고 있다.

또 농민수당 추석 전 지급, 소상공인 운전자금 지원, 배달앱 사용 수수료 지원, 소상공인 카드수수료 지원 등 코로나19 위기 속에 있는 지역 소상공인들을 돕기 위해 최선을 다하고 있다.

유기상 고창군수는 “어려운 시기에 고창 물건을 먼저 사주고, 고창의 전통시장, 상가와 업소를 먼저 이용해 ‘함께 살리고 잘사는 상생경제’를 만드는데 함께 울력해 주시기를 부탁드린다”고 말했다.

