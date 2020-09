[속보] 당국 "확진자 50명 이하 큰 의미 없어 …추석 이후까지 유지돼야 의미"

속보[아시아경제 한승곤 기자] 방역당국은 29일 0시 기준 일일 확진자가 38명 발생한데 대해, "50명 아래로 감소한 것에 대해 큰 의미를 부여하지 않는다"는 입장을 밝혔다.

이는 연휴 전에는 확진자 규모가 감소했다가, 그 이후에는 확산세로 돌아서는 유행 패턴을 의식한 것으로 보인다. 지난 4월말~5월초 황금연휴 이후 발생한 수도권 유흥시설 집단감염이 대표적이다.

윤태호 보건복지부 중앙사고수습본부(이하 중수본) 방역총괄반장은 이날 기자들과 진행한 온라인 간담회에서 "49일 만에 일일 확진자 규모가 50명 아래로 떨어진 것에 큰 의미를 두지 않는다"며 "확진자 규모는 매일 다르고 주말효과로 변동이 있을 수 있다"고 분석했다. 주말효과는 주말에 유전자 증폭(PCR) 진단검사 건수가 감소하고, 그 여파로 확진자 규모가 줄어드는 현상이 월요일~화요일까지 이어지는 현상을 말한다.

중수본은 "일일 확진자가 전반적으로 감소 추세를 보이는 추세가 추석연휴 이후에도 이어져야 의미가 있다고 생각한다"고 강조했다.

