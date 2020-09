왓챠, 신규 이용자에 추석 선물…'3일 무료 쿠폰' 쏜다

29일부터 내달 4일까지 가입자 대상

결제 정보 입력 없이 사흘간 콘텐츠 감상 기회

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠가 추석 연휴를 앞두고 3일 무료 쿠폰 제공 이벤트를 실시한다고 29일 밝혔다.

이날부터 10월4일까지 신규로 가입하는 고객 모두에게 3일 무료 이용 쿠폰을 제공한다. 해당 기간 동안 왓챠 이용권 등록 페이지에서 별도의 결제 정보 입력 없이 '참여하기' 버튼만 클릭하면 3일간 영화, 드라마, 예능, 다큐 등 8만편에 이르는 다양한 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있다.

기존 가입 고객 중에서도 현재 이용권을 구독하고 있지 않다면 해당 쿠폰으로 3일 무료 이용이 가능하다. 왓챠 관계자는 "올해 추석은 고향 방문 자제 등 지역간 이동을 최소화 하는 분위기 속에서 집에서 연휴를 보내고자 하는 분위기가 예상된다"며 "모두가 더 건강하고 안전한 연휴를 즐기실 수 있도록 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람"이라고 말했다.

한편 왓챠는 이번 추석 연휴 동안 '밀정' '분노의 질주' 등 영화 60여편과 '데브스' '한자와 나오키(2020)' '가짜사나이 시즌2' '하이큐!! to the top part2' 등 영화, TV시리즈, 예능 프로그램 20여편을 신규 서비스한다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr