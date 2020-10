집에서도 '워라밸', 홈오피스족 위한 공간 인테리어 제안

공간에 따라 서로 다른 컬러 스타일링으로 색다른 분위기 연출

인테리어 전용, 아이들도 안전한 친환경 페인트 '아이럭스' 주목

[아시아경제 김종화 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 많은 기업이 재택근무를 실시하고 있고, 앞으로도 감염병 유행, 프리랜서 증가 등 상황에 따라 시간과 공간의 근무형태를 유연하게 활용하는 문화가 정착될 전망이다.

이런 트렌드 속에서 홈오피스의 장단점도 나타나고 있다. 업무의 집중력 향상, 유연한 시간 활용, 출퇴근 시간 절약 등은 장점이지만 업무와 생활이 같은 공간에서 이뤄지므로 일과 휴식의 분리가 어렵고, 한 장소에만 머물러 활력이 저하되는 점 등은 문제시 된다.

홈오피스의 이런 단점을 줄이거나 없앨 수 있는 방법 중 하나가 컬러 스타일링이다. 삼화페인트공업(주) 컬러디자인센터는 홈오피스족의 워라밸을 위해 근무공간, 휴식공간, 활력충전 공간을 분리한 컬러 스타일링을 제안한다.

근무공간은 집중력 향상을 위해 블루계열 활용

집중력이 중요한 근무공간은 블루컬러를 활용하면 좋다. 차분한 느낌의 파스텔색상인 블루 헤이즈(Blue Haze) 컬러를 벽면 전체나, 업무 테이블이 접한 벽면 일부분에 칠하면 업무 공간을 시각적으로 구분해주는 효과를 준다. 여기에 흰색, 검정색, 밝은 나무색의 조합이 어울린다.

스모키 블루(Smokey Blue) 컬러는 청량한 느낌이 드는 차가운 계열의 컬러로, 업무능률을 향상시켜줄 수 있다. 여기에 포그(Fog)나 그레이시크(Gray Chic) 컬러처럼 블루색조가 더해진 회색계열과 조합하면, 실제 사무실처럼 느낄 수 있다.

휴식공간은 식물과 함께 꾸며 더욱 편안하게

홈오피스족에게 휴식을 취하고 명상을 할 수 있는 공간은 꼭 필요하다. 실버 그레이(Silver Gray), 베이지 너트맥(Beige Nutmeg) 컬러로 현대적이면서도 자연스러운 공간을 연출하면 좋다. 실내에 들인 식물로 시각적인 편안함과 공기정화 기능을 더해준다.

벽면 컬러와 장식용 액자도 트로피컬 분위기를 강조하면 힐링공간으로 충분하다. 스노우 피(Snow Pea) 컬러는 자연의 녹색을 표현하며, 원목 프레임이 있는 편안한 소파와 은은한 조명이 더해지면 안정과 휴식을 취하기 좋은 공간이 완성된다.

이색적 색상조합으로 활력 넘치는 공간연출

홈오피스는 자칫 무기력과 우울증이 생기기 쉽다. 실내에서 에너지를 충전하고 활력을 얻기 위해 컬러 테라피를 적극 활용해보자. 베이비 코랄(Baby Coral) 컬러는 온화한 느낌의 피치핑크 색조로 기분전환에 도움을 줄 수 있다. 어반 핑크(Urban Pink) 컬러의 가구나 소품, 화사한 봄을 느낄 수 있는 꽃으로 한층 더 생기 있는 공간을 연출하면 좋다.

이색적인 색상조합으로 기분전환에 도움을 줄 수도 있다. 진정효과가 있는 라일락 색조의 페일 시슬(Pale Thistle) 컬러로 칠하고, 강렬한 오렌지빛 아프리칸 데저트(African Desert) 컬러, 미드나잇 시쇼어(Midnight Sea Shore) 컬러의 패브릭, 러그, 가구를 매치하면 여행을 떠나온 듯 새로운 느낌의 공간을 연출할 수 있다.

어떤 공간도 컬러 스타일링은 친환경 페인트로

삼화페인트의 '아이럭스(iLUX)'는 친환경과 고품질 가치를 실현하는 누구나 쉽게 사용할 수 있는 인테리어 전용 페인트다. 'iLUX'의 'i'는 '어린이가 있는 공간에서도 안심하고 사용할 수 있다'는 의미이고, 'LUX'는 '고품질 가치를 실현한다'는 뜻을 담았다.

아이럭스는 쓰임에 따라 실내 벽에 칠하는 아이럭스 멀티 플랫, 화장실·욕실문, 가구 등 목재용 아이럭스 멀티 에그쉘, 선명한 고채도 색상을 구현하는 아이럭스 하이크로마로 구성됐다. 특히, 아이럭스 멀티 에그쉘은 생활방수가 되므로 물을 사용하는 곳의 목재 문에 적용하면 수분에 의한 부패, 뒤틀림을 방지한다. 이지클리닝 기능으로 오염에도 강하다. 아이럭스 하이크로마는 실내외에 동시 적용 가능하다. 색상은 NCS 컬러가 제공하는 950가지 컬러차트에서 고를 수 있다.

그리고 친환경마크 인증은 물론, 한국천식알레르기협회의 KAF인증을 받았으며, 새집증후군의 주요 원인인 포름알데히드와 중금속도 함유하고 있지 않다. 삼화페인트 관계자는 "아이럭스는 인·익스테리어 전문 페인트로 개발됐다"면서 "오는 5일부터 공식 SNS채널을 통해 아이럭스 집콕키트와 브랜드 퀴즈 이벤트를 진행한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr