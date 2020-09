[아시아경제 이현주 기자] 김종석 기상청장은 제72차 세계기상기구 집행이사회에 온라인 화상회의로 28일 참석했다. 김 청장은 세계기상기구 집행이사이기도 하다.

다음 달 2일까지 열리는 이번 회의는 페테리 탈라스 세계기상기구 사무총장과 게하드 아드리안 세계기상기구 의장 및 부의장 등 37개 나라의 기상청장이 참석했다. 회의에서는 현재 진행 중인 세계기상기구 조직 개편 후속작업과 내년도 예정인 세계기상기구 특별총회 준비 사항을 중점적으로 다룬다.

김 청장은 "국민의 삶과 직결되는 기상예보서비스 발전을 위해 미국, 일본, 영국, 독일 등 주요국과의 태풍예측 기술에 관한 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

