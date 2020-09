제네시스, 위장 필름으로 감싼 'GV70' 티저 이미지 공개

한달 간 시험차 주행으로 막바지 차량 점검

[아시아경제 김지희 기자] 제네시스가 위장 필름으로 감싼 'GV70'의 티저 이미지를 29일 공개했다. GV70는 후륜구동 기반의 중형 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV)으로, 스포티하면서도 역동적인 외관 디자인이 특징이다.

이번 티저 이미지에서 제네시스는 GV70에 브랜드 고유의 디자인 디테일 ‘지-매트릭스’ 패턴의 위장 필름을 부착했다. 지-매트릭스 패턴은 다이아몬드에서 빛이 난반사되는 모습에서 영감을 얻은 제네시스의 대표 디자인으로 브랜드 전 차종에 적용됐다. GV70의 내외장에도 이 패턴이 다양한 형태로 디자인돼 고급스러움을 강조할 예정이다.

제네시스 관계자는 “GV70 시험 차량에서도 제네시스의 브랜드 정체성이 느껴지도록 지-매트릭스 패턴 필름을 별도 제작했다”며 “제네시스는 GV70를 통해 럭셔리 중형 SUV 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.

제네시스는 이날부터 약 한 달 간 전국 도로에서 위장 필름이 부착된 GV70 시험 주행을 통해 차량을 점검할 예정이다. 위장 필름에 표시된 QR코드를 통해 위장 필름과 지-매트릭스에 대한 간단한 소개도 확인할 수 있다.

