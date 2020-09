NS홈쇼핑, 경상북도에 농어촌상생협력기금 6500만원 전달

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 연이은 태풍으로 어려움을 겪고 있는 경상북도 의료진 및 농어민을 위해 '농어촌상생협력기금' 6500만원을 기부했다고 29일 밝혔다.

전달한 기금은 총 6500만원으로 3000만원은 카탈로그 NS쇼핑북에서 지난 7월 실시한 '덕분에 챌린지' 캠페인을 통해 만들었다. 이 금액은 경북지역의 코로나19 진료에 힘쓰고 있는 의료진들의 면역력 강화에 도움이 되는 제품을 구매하는데 사용 될 예정이다.

나머지 3500만원은 경상북도 청년 농업인을 대상으로 10월 중 실시하는 ‘농식품수출전문가 양성 교육지원’ 사업에 사용될 계획이다. ‘농식품수출전문가 양성 교육지원’사업은 포스트 코로나 시대에 맞춰 농식품의 판매 활성화 위해 청년 농업인들이 비대면 온라인 유통시장을 개척하도록 돕는 교육지원 사업이다.

한편 28일 경상북도 도청에서 열린 ‘농어촌상생협력기금’ 전달식은 NS홈쇼핑 도상철 대표이사, 경상북도 이철우 도지사 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

도상철 NS홈쇼핑 대표이사는 "NS홈쇼핑은 코로나19와 태풍으로 인해 어려움을 겪고 있는 지역의 의료진과 농어민들을 응원하고 보탬이 되고자 경상북도에 ‘농어촌상생협력 기금’을 전달했다"며 “NS홈쇼핑은 농수축산업의 발전 도모와 동반성장을 위해 다방면으로 노력해왔다. 앞으로도 농업경제 활성화를 위한 방법을 적극적으로 모색하고 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

