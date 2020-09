종부세 대상 중 1주택자 비율 27.5%에 불과

[아시아경제 이광호 기자]2018년 과세연도 기준으로 종합부동산세 대상 중 1주택자 비율은 27.5%에 불과한 것으로 조사됐다.

29일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 김두관 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 2018년 과세연도 기준으로 종부세 결정 인원은 46만3527명이었으며, 이중 1주택자는 12만7369명으로 전체 결정 인원의 27.5%에 그쳤다.

연도별로 보면 2008년 종부세 총결정 인원은 41만2543명에 1주택자는 18만2490명으로 전체의 44.2%를 차지한 이후 비율이 줄었으며, 2014년도에는 총결정인원 25만2042명에 1주택자가 4만8754명으로 19.3%를 가장 적은 비율을 나타냈다.

가장 최근 기록인 2018년의 27.5%는 전년도 22%(총 결정인원 39만7066명, 1주택자 8만7293명)에서 5.5%포인트 증가한 수치이다.

한편 종부세 대상 중 60세 이상 인원 비율은 2008년 33.6%(총 결정인원 41만2543명, 60세 이상 인원 13만8521명)에서 2012년 39.5%(총 결정인원 27만3955명, 60세 이상 인원 10만8291명)로 상승한 뒤, 2018년까지 39%대를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

김 의원은 "종부세 대상 인원 중 60세 이상 비율이 40%에 육박, 60세 이상 1주택자에 대한 조세이연 등 세부담 경감 대책이 필요하다"고 말했다.

