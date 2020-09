최상위 0.1%, 하위 627만명 소득과 맞먹어…'소득양극화' 여전

[아시아경제 이광호 기자]근로소득과 종합소득을 합한 통합소득 기준으로 상위 0.1%에 속하는 2만3000여명은 하위 26% 구간에 속한 627만명 만큼 버는 것으로 나타났다.

29일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 양경숙 의원이 국세청에 제출 요구한 2018년 귀속 통합소득 천분위 자료를 분석한 결과, 전체 2325만명의 개인소득자의 통합소득 총액은 824조원으로 1인당 연평균은 3545만원인 것으로 조사됐다.

이 가운데 상위 0.1% 구간 소득자 2만3246명의 총 통합소득은 34조2000억원으로 1인당 통합소득은 14억7132만원에 달했다.

이는 중위소득 구간 23만2470명 1인당 통합소득 2411만원의 61.0배 수준이다. 통합소득 기준으로 상위 0.1% 소득자가 중위소득자의 64배를 번 셈이다.

또한 상위 0.1% 구간 소득자 2만3246명의 총 통합소득은 74%~100% 구간 627만6674명의 총소득 35조3886억원과 맞먹는 수준으로 소득 양극화는 여전한 추세다.

한편 전체 통합소득자를 백구간으로 나누었을 때 상위 1% 구간 소득자 23만2469명의 통합소득은 92조786억원으로 1인당 3억9609만원으로 집계됐다.

상위 1% 23만2469명의 소득은 92조786억원으로 전체소득에서 차지하는 비중은 11.2% 수준이다.

상위 10% 구간 소득자 23만2469명은 17조6500억을 벌어 1인당 7592만원의 소득을 기록했다.

전체 평균소득과 비슷한 수준인 상위 34% 구간 인원의 평균소득은 3515만원 가량이다.

하위 30%(상위 70%)에 해당하는 소득자 23만2469명의 평균소득은 1422만원으로 2018년 기준 1인가구 연간 최저생계비 1204만원보다 200여만원 높은 수준에 불과했다.

양 의원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발병으로 국민경제가 위기에 처한 상황에서 저소득층을 중심으로 소득이 감소해 양극화가 더욱 악화될 우려가 크다"며 "조세의 목적인 소득재분배 기능이 원활하게 작동하도록 소득 분포를 안정적으로 조정하고 사회적 연대를 강화하는 세법개정에 착수하겠다"고 밝혔다.

