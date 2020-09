[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 뉴지랩=350억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 텔콘RF제약=300억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 솔브레인홀딩스=종속회사 SB125 Rio Robles, 1조1594억원 규모 토지 및 건물 취득

◆ 씨케이에이치=종속회사 복건영생활력생물공정유한공사, 중국 윈난성 일대 951억원 규모 토지 사용권 취득

◆ 마이더스AI=10억원 규모 유상증자 결정

◆ 젠큐릭스=2340만원 규모 코로나19 진단키트 볼리비아 수출 계약

◆ 에이스토리=드라마 '지리산' 해외방영권 라이선스 계약

◆ 쌍용정보통신=금융기관으로부터 70억원 단기차입 결정

◆ KT서브마린=화웨이와 맺은 99억원 규모 중동 해저케이블 건설 공사 계약 해지

◆ 크리스탈지노믹스=임직원 3명에게 주식선택매수권 4000주 부여

◆ 아이오케이=김세연 대표이사 사임으로 장진우 대표이사 신규 선임

◆ 레드로버=19억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 에스모 머티리얼즈=상장폐지 관련 이의신청서 제출

