씨엑스아이, 감자·주식병합 추진…상장유지 대응 및 주주가치 제고

코스닥 상장사 씨엑스아이 씨엑스아이 close 증권정보 900120 KOSDAQ 현재가 358 전일대비 68 등락률 -15.96% 거래량 852,967 전일가 426 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 씨엑스아이, 린진성 대표 유증 납입 완료…68% 할증 발행·3년 보호예수 씨엑스아이, 상장유지 총력…책임경영 강화 및 기업가치 제고 방안 추진 씨엑스아이, '앤서가든' 중국 총판 계약 체결…K-인디 브랜드 라인업 전 종목 시세 보기 가 감자와 주식병합을 추진하며 강화되는 상장유지 요건에 선제적으로 대응하고 주주가치 제고 기반 마련에 나선다.

회사는 이번 자본정책이 재무구조 악화에 따른 조치가 아닌 안정적인 상장유지 기반 확보를 위한 목적이라고 설명했다. 아울러 시장 신뢰 회복과 상장 유지 의지를 보여주기 위해 임원들이 개인 자금을 투입해 지분을 확대하는 방안도 적극 검토할 계획이다. 감자와 주식병합은 6월 말까지 완료해 7월 시행 예정인 새로운 상장유지 요건을 사전에 충족한다는 방침이다.

감자는 액면가 0.5달러의 보통주를 0.1달러로 조정하는 방식으로 진행되며, 감자 비율은 80%다. 발행 주식 총수는 3734만8303주로 유지된다. 회사는 이를 단순한 형식적 조정이 아니라 향후 배당 등 주주환원 정책을 검토할 수 있는 기반을 마련하는 자본정책으로 보고 있다.

이어 주식병합은 액면가 0.1달러 보통주 5주를 액면가 0.5달러 보통주 1주로 합치는 방식으로 진행된다. 이에 따라 발행 주식 총수는 기존 3734만8303주에서 약 746만9660주 수준으로 줄어들 전망이다. 회사는 적정 유통주식수 확보를 통해 주가 안정과 기업가치 제고 효과를 기대하고 있다.

이번 조치는 최근 강화된 코스닥 상장유지 제도 변화와 맞물려 추진됐다. 금융위원회는 2026년 7월1일부터 코스닥 시장 시가총액 상장폐지 기준을 200억원으로 상향하고, 주가 1000원 미만 동전주에 대한 상장폐지 요건도 새롭게 도입할 예정이다. 이에 따라 회사는 제도 시행 이전 자본정책을 통해 대응책을 마련했다.

씨엑스아이는 장기간 저평가 상태가 이어지며 기업가치와 재무상태 간 괴리가 크다는 입장이다. 실제 6월 결산 기준 최근 사업연도 매출과 당기순이익은 각각 576억원, 127억원을 기록했으며, 자산총계 4942억원, 자본총계 4916억원, 부채총계 25억원 수준으로 낮은 부채 부담과 안정적인 수익 창출 능력을 갖추고 있다.

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회사 관계자는 "이번 감자와 주식병합은 주주환원 기반 마련과 주가 안정화, 상장유지 대응을 동시에 고려한 자본정책"이라며 "보유한 재무 기반과 사업 가치가 시장에서 적정하게 평가받을 수 있도록 필요한 조치를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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