공공기관감사協, 추석맞이 나눔…아동양육시설에 300만원 후원

[아시아경제 문채석 기자]29일 한국공공기관감사협회는 서울 서대문구에 있는 사회복지법인 송죽원을 28일 찾아 후원금 300만원을 전했다고 밝혔다.

협회 집행부는 추석맞이 나눔 활동의 일환으로 후원금 전달식을 열게 됐다고 알렸다.

송죽원은 '송죽결사대'란 명칭으로 독립운동을 했던 박현숙 여사가 1946년 불우한 학생과 어린이를 보호하고 양육하기 위해 설립했다.

만 18세 이하 어린이와 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 양육을 돕는 기관이다. 현재 44명의 원우들이 생활하고 있다.

회장인 성식경 한국동서발전 상임감사위원을 비롯해 강래구 한국수자원공사 상임감사위원, 임상경 한국에너지공단 상임감사, 김용범 국가철도공단 상임감사, 배외숙 사학연금공단 상임감사가 전달식에 참석해 후원금 300만원을 전했다.

성 회장은 "우리나라의 희망인 어린 꿈나무들이 환경에 구애받지 않고 미래세대의 주역으로 성장할 수 있도록 지속적인 사회적 관심이 필요하다"며 "더불어 잘 사는 사회를 위해 앞으로도 사회공헌 활동을 꾸준히 이어갈 것"이라고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr