산업차관, 추석 전 상암 수소충전소 안전점검

국산 수소추출기, 상암충전소에 국내 첫 상업용 적용

[아시아경제 문채석 기자] 정승일 산업통상자원부 차관은 29일 서울 상암수소충전소에 방문해 용량증설 및 설비개선 추진 현황을 점검했다.

수소추출기 제작업체의 대표이사, 수소안전전담기관인 한국가스안전공사의 안전관리이사, 서울시 기후변화대응과장 등도 참석해 수소추출기의 성능과 안전관리 현황을 점검하고 현장간담회를 개최했다.

상암충전소는 수소생산에 도시가스뿐 아니라 바이오가스를 활용할 수 있는 친환경 수소충전소다.

지난 2010년 최초 매립지에서 발생하는 메탄가스를 활용한 연구용으로 구축됐다. 2018년부터 일반 이용자들에게 개방됐다.

수소추출기는 국내 업체가 만들었고, 상업용으로는 국내 최초로 상암충전소에 적용됐다.

기존엔 하루에 10여대만 충전할 수 있었는데 설비개선을 통해 최대 30여대까지 충전할 수 있게 됐다. 현재 시운전 중이다.

상암충전소는 현재 운영되는 충전소 중 유일하게 수소생산설비와 충전소가 결합된 '온사이트형' 충전소다.

온사이트형은 충전소에서 수소를 만들어 바로 공급한다. 수소생산지에서 튜브트레일러로 운송하는 기존 방식과는 다르다.

덕분에 운송비를 아끼고, 수소생산지와 거리가 먼 지역에도 안정적으로 수소를 공급할 수 있다.

산업부는 오는 2025년까지 수소추출시설 40개소를 지원해 안정적인 수소공급 인프라를 구축할 예정이다.

지금은 강원 삼척과 춘천, 경남 창원, 경기 평택, 부산, 대전 등에 총 8기가 구축돼 있다.

산업부 관계자는 "정부는 앞으로도 안전에 최우선을 두고 수소경제 이행을 추진할 계획"이라고 말했다.

이어 "특히 수소충전소는 설계부터 운영·관리 단계까지 안전성 평가, 정밀 안전 진단, 이중 모니터링 시스템 구축 등을 통해 전주기 안전관리에 만전을 기할 것"이라고 덧붙였다.

산업부와 서울시는 이날 현장간담회에서 서울시의 수소충전소 현황을 논의하고, 향후 신규 충전소 부지 확보 등을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr