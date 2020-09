김남국 "北 사과만으로 충분하지 않아…진정성 있는 후속 조치 필요"

"北, 조난자 발견 당시 사살했다는 것 자체가 납득 안 가"

[아시아경제 김슬기 기자] 연평도 인근 해상에서 북한에서 피격돼 사망한 해양수산부 공무원 이 모 씨를 두고 북한의 김정은 국무위원장이 '미안하다'라며 사과한 가운데 김남국 더불어민주당 의원은 28일 "사과의 형식이나 내용을 좀 들여다볼 필요가 있다"라고 말했다.

김 의원은 이날 KBS라디오 '김경래의 최강시사'와 인터뷰에서 "북한이 사과했다는 것만으로 충분하지 않고, 그 사과가 진정성 있게 다가올 정도로 후속 조치와 행동이 뒤따라야 한다"라며 이같이 말했다.

그는 "이례적으로 (김 국무위원장이) 사과를 했다는 부분에 있어서 모두 다 동의는 하는 것으로 보인다"라며 "박왕자 금강산 피격 사건 때엔 금강산 관광 운영 조직에서의 사과였는데 이번에는 통일전선부의 사과였고 김정은 국무위원장의 '미안하다'라는 표현이 있어서 진정성은 있는 것으로 보인다"라고 설명했다.

그러면서 "사과의 내용이나 형식을 보면 김정은 국무위원장이 직접 미안하다는, 위로한다는, 큰 위로를 전한다는 그런 표현을 써가면서 미안하다는 표현을 이례적으로 썼다"라면서도 "내용적인 측면에서는 저도 납득이 가지 않는다. 조난자를 북한에서 발견했을 때 사살을 했다는 것 자체가 좀 납득이 가지 않는다"라고 지적했다.

이어 해당 공무원의 '월북설'에 대해서는 "군과 정보 당국이 해당 공무원의 '월북 정황'을 파악했다고 알려졌던 데 대해 이준석 전 국민의힘 최고위원이 정부가 월북자로 단정한 것처럼 이야기하고, 월북자가 아닌데 월북자인 것으로 몰아가는 것처럼 이야기하고 있는데, 이건 언론에서 정치인이 할 이야기가 아니다"라고 지적했다.

다만 "군은 여러 정보를 종합해 월북 가능성이 있다고 추정을 하고 있지만, 유족의 상처 문제도 있고, 공무원 신분이기 때문에 법적인 문제도 있을 수 있어서 쉽게 단정해선 안 된다"라며 "남북이 진상조사를 통해 내용을 밝혀야 한다"라고 강조했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr