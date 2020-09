28일 수유마을시장 방문해 송편·만두 등 구입

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 "전통시장 스마트화와 비대면 전환 등을 적극 지원하겠다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 서울 수유마을시장을 방문해 온누리상품권 등을 이용해 송편, 모듬전 등을 직접 구입했다.

홍 부총리는 이 자리에서 소상공인 새희망자금 신설, 온누리상품권 인센티브 확대 등 긴급 민생 및 경제종합대책을 통해 마련된 소상공인 지원방안을 홍보했다.

그는 "태풍 피해 등이 서민물가 부담으로 이어지지 않도록 비축 물량 출하, 할인행사 등을 통해 적극 대응하겠다고 강조했다.

한편 홍 부총리는 파주시 소재 군 일반전초(GOP) 소초를 찾아 군 장병들을 격려했다. 그는 "군 장병들의 처우개선을 위해 적극 노력하고 있으며 원활한 사회 적응을 돕기 위해 자기계발 지원도 확대하겠다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr