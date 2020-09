문체부, 집에서 즐기는 '슬기로운 추석 문화생활' 운영

비대면 문화 콘텐츠 통합안내

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 29일부터 다음 달 4일까지 국공립 문화예술기관이 제공하는 추석특집 비대면 공연·전시·행사 등을 안내하는 '슬기로운 추석 문화생활(Culture.go.kr/home)'을 운영한다고 28일 밝혔다.

문체부는 지난 3월31일부터 비대면 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있도록 운영 중인 '문화포털'에 추석 특집을 마련했다. 연휴 기간 ▲ 전통·민속 ▲ 가족·어린이 ▲ 공연·영상 ▲ 전시·체험·행사 등 주제별로 다양한 볼거리, 즐길 거리를 선별해 새롭게 제공한다.

전통·민속 분야에서는 '집콕! 추석 즐기기'(국립민속박물관), 궁궐에서 즐기는가을밤 퓨전국악공연(문화재청), 종묘제례악(국립국악원) 등 12건이 제공된다.

가족·어린이 콘텐츠로는 '나무와 아이' 등 어린이 공연(국립아시아문화전당), 가족이 함께 즐기는 온라인 생활체육(대한체육회) 등이 있다.

아울러 코리안심포니오케스트라 정기연주회와 이탈리아·독일·프랑스 오페라 주요 공연, 국립현대미술관 인기전시 영상 관람 등도 제공된다.

문체부는 지난 24일부터 가족이 함께하는 '코로나 집콕' 방법을 공유하는 '즐거운 우리집 집콕놀이를 소개해줘' 공모전을 시작하는 등 다양한 추석 즐기기 기획을 마련했다.

박양우 문체부 장관은 "추석 연휴에 바빠서 사두기만 하고 읽지 못했던 책을 꺼내서 읽고, '슬기로운 추석 문화생활' 누리집에서 전시와 공연을 보고, 또 가족들과온라인으로 윷놀이나 체육활동을 해보길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr