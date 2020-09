대기업 총수들, 국감 증인서 속속 제외

정무위, 총수·은행장 증인서 제외

농해수위도 총수 대신 부사장급으로 대체

[아시아경제 강나훔 기자] 국회 국정감사를 앞두고 대기업 총수들에 대한 증인 출석 요구가 속속 제외되고 있다. 이번 국감에선 매년 반복됐던 '기업인 망신주기' 논란이 사라질지 주목된다.

28일 국회에 따르면 정무위는 지난 25일 증인 19명, 참고인 12명 등 총 31명의 국감 증인ㆍ참고인 명단을 확정했다.

국민의힘 등 야당에선 사모펀드 사태와 관련된 증인을 주로 신청했다. 정영채 NH투자증권 대표, 오익근 대신증권 대표, 박성호 하나은행 부행장 등이 증인으로 채택됐다. 여권에선 장석훈 삼성증권 사장을 증인으로 요청했다. 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계 문제를 따지기 위함이다. 아울러 금융권 채용비리 의혹과 관련해 강성모 우리은행 부행장도 증인 명단에 포함시켰다.

당초 거론됐던 대기업 총수들을 비롯, 금융지주사 최고경영자들과 주요 은행장을 최종 증인 명단에서 제외된 것은 눈에 띄는 대목이다. 앞서 4대 금융지주사 CEO를 비롯, 정의선 현대자동차 수석부회장과 정용진 신세계 부회장, 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO) 등 대기업 총수와 오너들이 신청 증인에 포함된 바 있다.

이는 21대 국회에서도 '기업인 망신 주기' 국감이 재연될 수 있다는 우려가 제기된 데 따른 것으로 보인다. 실제 정무위 여당 간사인 김병욱 의원은 "2020년 국정감사는 정책 위주의 감사가 되기를 바란다"며 증인 신청을 하지 않겠다고 밝히기도 했다.

정무위 뿐만 아니라 타 상임위에서도 대기업 총수를 자제하는 분위기다. 농림축산식품해양수산위원회에서는 당초 증인 신청 명단에 올랐던 5대 기업 총수들이 증인에서 제외됐다. 대신 주은기 삼성전자 부사장, 양진모 현대자동차 부사장, 강동수 SK부사장, 전명우 LG전자 부사장, 임성복 롯데그룹 전무가 증인 및 참고인 명단에 이름을 올렸다.

과학기술정보방송통신위원회에서는 네이버와 카카오 등 포털 대표를 증인으로 채택해야 한다는 여론이 제기됐지만, 여야 합의 불발로 채택이 확정되지 않았다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr