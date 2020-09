넷마블, 'RF온라인' IP 인수…모바일 게임 개발

넷마블엔투, 모바일 버전 개발 예정

[아시아경제 이진규 기자] 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 165,500 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 350,041 전일가 166,000 2020.09.28 11:43 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서아미 저격…'BTS 게임'도 글로벌 영토 확장넷마블, 하반기 기대작 '세븐나이츠2' 10월7일 사전등록 close 은 국내 게임 개발사 CCR과 함께 다중접속역할수행게임(MMORPG) 'RF온라인' 지식재산권(IP) 인수 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 인수 계약은 RF온라인의 원천 IP를 획득하는 것으로, RF온라인 IP를 활용한 개발과 서비스는 물론, 파생상품에 대한 모든 권한을 인수하게 된다.

RF온라인 모바일 버전은 넷마블 자회사인 넷마블엔투에서 개발할 예정이다. 권영식 넷마블 대표는 "국내외 팬들로부터 오랜 기간 사랑을 받아 온 RF온라인 IP를 자사의 모바일 게임 개발 및 서비스 역량과 결합해 보다 새롭고 개성 있는 게임을 이용자들에게 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

RF온라인은 2004년 출시한 PC MMORPG다. 출시 당시 국내에서 동시접속자 15만명을 기록했으며, 이후 일본과 대만, 중국에 진출해 계약금만으로 1000만달러의 실적을 달성하는 등 국내외 시장에서 돌풍을 일으킨 바 있다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr