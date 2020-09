경제정의실천시민연합이 28일 중앙선거관리위원회 과천청사 앞에서 국회의원 후보 등록 시 재산신고 부실검증 관련 선관위의 조사를 요청하는 기자회견을 하고 있다. 경실련은 이날 선관위에 최혜영 더불어민주당 의원(분양권 누락 판단), 한무경 국민의힘 의원(토지 34필지 1건 처리), 백종헌 의원(오피스텔 27채 1건 처리), 이주환 의원(토지 10필지 2건 신고), 이용 의원(1억원 채권 누락 판단) 등에 대한 적극적인 조사를 촉구했다. /문호남 기자 munonam@

